13.10.2020

Nächste Woche startet die D-EXPO Automotive Der Countdown läuft: Agenda ist online verfügbar!

Die virtuelle Messe D-EXPO Automotive startet mit drei Live-Tagen vom 19. bis 21. Oktober 2020.

Unter den Ausstellern der digitalen Fachmesse für die E/E-Entwicklung finden sich namhafte Unternehmen aus den Bereichen Elektronik, Software, Entwicklungstools, Messen, Testen und Diagnose, darunter: b-plus, CSM Computer-Systeme-Messtechnik, Dassault Systemes Deutschland, INCHRON, Keysight Technologies, NOFFZ Technologies, Solectrix, PLS Development Tools, TE Connectivity, KIT Karlsruher Institut für Technologie.

Michael Justus © Hanser

„Wir haben viel in die Technik investiert und sind stolz darauf, unseren Besuchern und Ausstellern eine Plattform mit vielen Interaktionen, Live-Streams und (Video-)Chatmöglichkeiten bieten zu können“, betont Michael Justus, Leiter Business Development, beim Carl Hanser Verlag. Das Besondere am Messeformat sind u.a. die Live-Tage, an denen die Messestände besetzt sind und eine große Transparenz: Mit der Registrierung erklärt sich der Besucher damit einverstanden, für andere mit seinem Namen sichtbar und ansprechbar zu sein. Dadurch wird direkte Kommunikation möglich.

Das Rahmenprogramm an den ersten beiden Live-Tagen umfasst insgesamt acht Vorträge, Interviews oder Online-Seminare. Die Themen reichen dabei vom Testflottenmanagement und Embedded Systems bis hin zu den „CASE-Klassikern“ Connectivity, Autonomes Fahren, Shared Mobility und E-Mobility. Branchenkenner aus Industrie und Hochschulen berichten dabei über die aktuellen Trends im Automotivemarkt.

Die D-EXPO Automotive ist auch nach den Live-Tagen noch bis zum 30. Oktober online: inkl. der Möglichkeit, Informationen oder Videos herunterzuladen und sich die während der Live-Tage aufgezeichneten Vorträge oder Interviews anzuschauen.