15.07.2020

Rohm und Leadrive: Gemeinsames Labor zur Entwicklung für SiC-Technologie Kooperation

Rohm und Leadrive Technology, Hersteller von Antriebssträngen für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb mit Hauptsitz in Shanghai, eröffnen ein gemeinsames Forschungslabor zur Entwicklung SiC-basierter Automobil-Wechselrichter in der Shanghaier Freihandelszone (Lingang New Area).

Dr. Jie Shen, Chairman und General Manager von LEADRIVE (rechts), und Shinya Kubota, der (damalige) Geschäftsführer von ROHM Semiconductor (Shanghai) Co. (links), eröffnen das gemeinsame Forschungslabor für SiC-Technologie. © Rohm

Rohm und Leadrive arbeiten bereits seit 2017 zusammen und führen einen detaillierten technischen Austausch über Automobilanwendungen mit SiC-Leistungsbauelementen durch. Der Aufbau eines gemeinsamen Forschungslabors, das sich auf Fahrzeugleistungsmodule und -umrichter unter Verwendung von Rohms SiC-MOSFET-Chips und isolierten Gate-Treibern konzentriert, gibt beiden Unternehmen die Möglichkeit, die Entwicklung innovativer Stromversorgungslösungen weiter voranzutreiben.

SiC-Leistungsbauelemente werden zunehmend in On-Board-Ladegeräten und DC/DC-Wandlern für Kraftfahrzeuge eingesetzt. Diese Komponenten bieten im Vergleich zu Leistungsbauelementen auf Siliziumbasis wie IGBTs wesentliche Vorteile. Dazu gehören deutlich geringere Schalt- und Leitungsverluste sowie eine höhere Temperaturfestigkeit.



„Die Verwendung von Leistungsmodulen mit integrierten SiC-Chips für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb wird sich in den nächsten Jahren zu einem Branchentrend entwickeln. Die Kommerzialisierung ausgereifter Komponenten auf Basis der SiC-Technologie durch die Integration von Ressourcen aus der ganzen Welt und die Durchführung von Forschung und Entwicklung verschafft uns als Tier-1-Hersteller in der Automobilindustrie einen Wettbewerbsvorteil“, sagt Dr. Jie Shen, Chairman und General Manager bei Leadrive Technology.

„Als Pionier und führender Anbieter von SiC-Leistungshalbleitern verfügt Rohm über eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Stromversorgungslösungen. Wir haben uns dem Einsatz von SiC in Elektrofahrzeugen der nächsten Generation verschrieben“, kommentiert Dr. Kazuhide Ino, Member of the Board, Corporate Officer, CSO und Senior Director of Power Device Business bei Rohm Co. LTd. „Ein Verständnis für die Kundenbedürfnisse und Markttrends ist bei der Entwicklung von SiC-Leistungshalbleitern äußerst wichtig. Leadrive spielt als Hersteller von Leistungsmodulen und -wechselrichtern für die Automobilindustrie eine wichtige Rolle in der angewandten Forschung im Bereich SiC. Durch das gemeinsame Forschungslabor stärken wir unsere Partnerschaft und leisten einen Beitrag zur technischen Innovation von Leistungseletroniklösungen für Automobile“, so Dr. Ino abschließend.

