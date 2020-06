Merken Gemerkt

24.06.2020

11. Internationale Zuliefererbörse findet vom 5. bis 7. Oktober 2021 statt Fachmesse der Automobilzulieferindustrie in Wolfsburg

Die 11. Internationale Zuliefererbörse (izb) wurde aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Planungsunsicherheit verschoben. Als neuer Termin steht der 5. bis 7. Oktober 2021 für die Leistungsschau der Automobilzulieferer in Wolfsburg fest.

Das Messegelände der IZB 2018 im Wolfsburger Allerpark von oben gesehen. © Wolfsburg AG / Matthias Leitzke

Dr. Frank Fabian, Sprecher des Vorstands der Wolfsburg AG. © Wolfsburg AG

„Seit Ausbruch der Pandemie haben wir intensiv an einem Konzept gearbeitet, um die IZB wie geplant im Oktober 2020 durchführen zu können. Allerdings gehören internationale Aussteller und Besucher, vielfältige persönliche Kontakte und Fachveranstaltungen zum Kern einer Messe wie der IZB. All das ist aufgrund der nach wie vor schwer absehbaren weiteren Entwicklung der Pandemie und der daraus resultierenden amtlichen Auflagen voraussichtlich in diesem Jahr nicht möglich.

Eine Verschiebung ist daher die beste Option“, erläutert Dr. Frank Fabian, Sprecher des Vorstands der Wolfsburg AG, die Entscheidung. Das Unternehmen ist seit 2001 Veranstalter der Fachmesse für die Automobilzulieferindustrie, die sich zu Europas Leitmesse der Branche entwickelt hat. Auch der von der IPM AG für den 5. Oktober 2020 in Wolfsburg geplante IZB-Kongress findet nicht statt. Der Entscheidung zur Verschiebung der IZB vorausgegangen waren eine intensive Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Partnern sowie eine detaillierte strategische und wirtschaftliche Abwägung aller Einflussfaktoren. Die Stadt Wolfsburg schätzt es als wahrscheinlich ein, dass auch im Oktober Messen in dieser Größenordnung nicht statthaft sind.

„Die IZB zu verschieben ist uns alles andere als leichtgefallen. Aber die Gesundheit und die Sicherheit unserer Aussteller, Fachbesucher und Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität. Gleichzeitig ist es unser Anspruch, eine qualitativ hochwertige Veranstaltung anzubieten“, sagt Dr. Frank Fabian. Alle Aussteller, Dienstleister, Partner und Schirmherren wurden umgehend über die Verschiebung informiert, um mit größtmöglicher Planungssicherheit den Messeauftritt in 2021 vorbereiten zu können.

zur Website der izb