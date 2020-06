Merken Gemerkt

08.06.2020

Kistler und Vehico wollen Testverfahren für ADAS vereinfachen Kooperation

Die Kistler Gruppe, Spezialist für dynamische Messtechnik zur Erfassung von Druck, Kraft, Drehmoment und Beschleunigung, ist eine Kooperation mit Vehico eingegangen, einem Hersteller von Fahrrobotern und Fahrdynamikregelungen für die Fahrzeugerprobung. Damit steht nun ein umfangreiches Paket an Sensortechnologien und Fahrrobotern aus einer Hand zur Verfügung.

Drehmomentsensoren von Kistler kombiniert mit Lenkrobotern von Vehico messen die Fahrdynamik und die Funktionalität von ADAS-Systemen. (© Kistler)

Die Zahl der Fahrzeugtests nimmt aufgrund sich ändernder gesetzlicher Vorschriften und Verbrauchertestanforderungen stetig zu. Mit den Fortschritten bei den Fahrerassistenzsystemen (Advanced Drivers Assistance Systems, ADAS) wächst die Zahl an Validierungstests gar exponentiell. Alle Tests so effizient und wirtschaftlich wie möglich durchzuführen, ist für Hersteller deshalb unerlässlich.

Um eine reibungslose Fahrdynamik und die Funktionalität von ADAS-Systemen zu gewährleisten, werden Fahrzeuge mit Fahrrobotern getestet und bewertet, die mit Sensoren von Kistler bestückt sind. Die Sensoren messen die unterschiedlichen Kräfte, die auf das Fahrzeug selbst, zum Beispiel an den Bremsen, am Lenkrad und an den Rädern, sowie auf den Fahrer einwirken. Die Fahrroboter von Vehico ermöglichen objektive, präzise und reproduzierbare Fahrzeugtests, bis hin zur fahrerlosen Prüfung durch automatische Lenk-, Gas- und Bremsroboter. Darüber hinaus können Vehico-Plattformen andere Verkehrsteilnehmer simulieren, vom langsamen Fußgänger bis hin zu schnellen Fahrzeugen.



Testverfahren zu vereinfachen steht im Mittelpunkt der neuen Zusammenarbeit. Statt Sensoren und Roboter getrennt auswählen zu müssen, bekommen Kunden nun ein umfangreiches Portfolio aus einer Hand. Alle Einzelkomponenten lassen sich passgenau aufeinander abstimmen – das spart Zeit und Arbeitsaufwand am Installationsort und verbessert gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit.

Fahrzeugdynamik und aktive Sicherheit messen

Die Fahrroboter werden für die Entwicklung von Fahrzeugsteuerungs- und ADAS-Systemen sowie für die Bewertung von Serienfahrzeugen eingesetzt. Die Sensoren liefern Daten, mit denen sich Qualität und Zuverlässigkeit der Fahrdynamik und ADAS-Technologien beurteilen lassen. Auch Softwarelösungen zur Auswertung der riesigen Datenmengen bietet Kistler an. Mit dem Messdatenmanagementsystem MaDaM und der Post-Processing-Software jBEAM lassen sich nahezu alle Datenmengen erfassen, analysieren und visualisieren.

"Die Kompetenzen von Kistler und Vehico auf dem Gebiet der Fahrzeugdynamik und ADAS ergänzen sich gegenseitig. Alle Kunden können direkt davon profitieren: ob für die klassische Fahrzeugtests, die Entwicklung neuartiger Assistenzsysteme oder autonomer Fahrzeuge", sagt Dr. Lothar Ganzelmeier, Geschäftsführer von Vehico.

"Indem wir unsere langjährige Expertise in der dynamischen Fahrzeugerprobung und Fahrzeugsicherheit mit den innovativen Technologien von Vehico im Bereich der Fahrroboter kombinieren, erweitern wir unser Portfolio und unsere Dienstleistungen für die Fahrzeugentwicklung und -erprobung. Jetzt können wir die Qualität von dynamischen Regel- und ADAS-Systemen von Anfang bis Ende messen, bewerten und verbessern. Wir tragen dazu bei, Prüfprozesse für unsere Kunden zu beschleunigen und zu vereinfachen", sagt Alexander Putz, Projektleiter ADAS-Prüfsysteme bei Kistler.

