20.05.2020

Community Distance Marker von ESG Mobility Sensorik

Um die Infektionsrate durch den Corona-Virus einzudämmen, sind flächendeckend alle Einrichtungen angewiesen die Abstandsregel von 1,5m bis 2m einzuhalten. ESG Mobility hat ein Gerät für die Abstandskontrolle entwickelt, das nachhaltig dabei unterstützt, diese Abstandsregel einhalten zu können.

Die Technologie und das dahinterliegende Konzept ist innovativ und einfach zugleich: Ein kleiner Schlüsselanhänger, nicht größer als eine 2€ Münze, ist mit einem Sensor ausgestattet, der meldet, wenn sich Träger eines anderen Anhängers auf unter 1,5m Abstand nähern. Ein kurzer Signalton erinnert den Träger daran, die Abstandregel einzuhalten. Ausgegeben am Eingang von Geschäften, Kliniken, Altenheimen, Kindergärten, Schulen oder anderen Einrichtungen kann der Betreiber sicherstellen, die Abstandsregel optimal zu unterstützen. Am Ende des Besuchs werden die Marker am Ausgang wieder abgegeben, anschließend gereinigt und kommen erneut in den Umlauf. Das Risiko eines erneuten Shutdowns, weil sich flächendeckend nicht an die Regel gehalten wird, lässt sich somit drastisch reduzieren.

Datenschutztechnisch saubere Lösung

Datenschutztechnisch ist die Verwendung des Community Distance Markers als unbedenklich einzustufen, denn die Verwendung erfolgt ausschließlich anonym. Es werden keine persönlichen Daten gesammelt. Der Anhänger kann auch überall dort getragen werden, wo Smartphones unerwünscht oder untersagt sind. Krankenhäuser, Kindergärten, bestimmte öffentliche Einrichtungen. Außerdem ist der Community Distance Marker für alle Besucher verfügbar und grenzt nicht Menschen aus, die über kein Smartphone verfügen oder bei der Bedienung von Apps Schwierigkeiten haben. Also könnte er eine hilfreiche Ergänzung zur Tracing App sein.

Mit dem Community Distance Markerkönnen auch die Abläufe im Geschäft optimiert werden. Das mitgelieferte Distance Management bietet dafür eine übersichtliche, grafische Auswertung. © ESG Mobility

"Neben der wirksamen Eigenkontrolle des Abstands gibt es für den Betreiber der Einrichtung weitere Vorteile: Nach dem Einsammeln der Marker lässt sich anonym auswerten, zu wie vielen Distanzunterschreitungen es gekommen ist und ggf. an welchen Hot-Spots des Geschäftes oder der Einrichtung besonders oft die Abstandsregel gebrochen wurde. Mit diesem Wissen kann sofort eine Optimierung der Abläufe im Geschäft erfolgen. Wir nenne das Distance Management. Eine entsprechend übersichtliche, grafische Auswertung kommt mit dem Community Distance Marker gleich mit“, ergänzt Jens Schmidt, technischer Entwicklungsleiter beim Elektronikexperten ESG Mobility.

