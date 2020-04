Merken Gemerkt

06.04.2020

IVK wird zu IFS

Das Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen IVK heißt seit 1. April 2020 IFS – Institut für Fahrzeugtechnik Stuttgart.

Mit dieser Namensumbenennung wollen die Lehrstuhlinhaber den Veränderungen in der Automobilentwicklung und durch neue Mobilitätskonzepte Rechnung tragen. Mit der lange geplanten Umbenennung wird man den Veränderungen der Themen und der Schwerpunkte in Forschung und Lehre - Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung - gerecht.

In zahlreichen spannenden Projekten mit wichtigen Aufgabenstellungen für die Zukunft bleibt das Institut am Puls der Zeit und leistet seinen Beitrag zur Bewältigung der entsprechenden Aufgaben, so die drei Lehrstuhlinaber :

Michael Bargende, Lehrstuhl Fahrzeugantriebe

Andreas Wagner, Lehrstuhl Kraftfahrwesen

Hans-Christian Reuss, Lehrstuhl Kraftfahrzeugmechatronik

Zur Website des Instituts für Fahrzeugtechnik