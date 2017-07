Merken Gemerkt

04.07.2017

„Innovation Days“ bei PSA

Während der diesjährigen „Innovation Days“ der PSA GRoup bestand die Möglichkeit, Prototypen für das autonome Fahren der Groupe PSA in Stufe 3 und Stufe 4 unter Realbedingungen zu testen.

Zu den „Innovation Days“ am 22. und 23. Juni 2017 hatte die Groupe PSA mehr als 200 Gäste, darunter Journalisten, Blogger, Investoren, Institutionen und Laienfahrer, an den Standort Vélizy im Großraum Paris eingeladen.

Die Groupe PSA setzt ihr Programm Autonomous Vehicle for All (AVA) mit der Zielsetzung um, ihren Kunden Fahrzeuge anbieten zu können, die mit sicheren, zuverlässigen, intuitiven und leicht zugänglichen Funktionen zum autonomen Fahren ausgestattet sind. Erste Fahrassistenzsysteme sind schon heute in den aktuellen Modellen von Peugeot, Citroën und DS Automobiles erhältlich. Ab sofort werden Funktionen zum automatisierten Fahren vorgestellt, die ab Anfang 2018 zur Verfügung stehen. Ab 2020 ermöglichen neue und zunehmend autonome Funktionen, die Steuerung ohne Überwachung durch den Fahrer an das Fahrzeug zu delegieren. Der Fahrer erhält somit die Möglichkeit, seine Reise vollkommen neu zu erleben, ohne Einschränkung und Ermüdung, insbesondere in monotonen Fahrsituationen. Die Technologie wird dank einfacher und intuitiver Bedienoberflächen besonders leicht zugänglich sein.

Um diese Herausforderungen zu meistern, entwickelt die Groupe PSA eine neue elektronische Architektur (NEA), die in jeder Situation für einen sicheren Betrieb und ebenso für die Sicherheit von Insassen und den Datenschutz sorgt. Dank ihrer Modularität und Skalierbarkeit ist die NEA eine technologische Revolution.Zudem wird mit Technologien und Sensoren zur Wahrnehmung die Umgebung des Fahrzeugs nachgebildet und durch automatische Kontrollalgorithmen unter Einbeziehung von Modulen „künstlicher Intelligenz“ zusätzlich gesichert.

Als Reaktion auf die Entwicklung autonomer Fahrzeuge trägt die Groupe PSA außerdem aktiv zur Änderung von Normen und Gesetzen bei. Dazu gehören auch Genehmigungsverfahren und die Harmonisierung von Infrastrukturen.

Während der diesjährigen „Innovation Days“ bestand die Möglichkeit, Prototypen für das autonome Fahren der Groupe PSA in Stufe 3 (Hochautomatisierung, „eyes off“) und Stufe 4 (Vollautomatisierung, „mind off“) unter Realbedingungen zu testen.

Teilnehmer konnten außerdem die Fahrerassistenzsysteme testen, die schon heute im neuen Peugeot 3008 und 5008, im Citroën C4 Picasso und SpaceTourer und bald auch im neuen DS 7 Crossback erhältlich sind.