Continental erweitert KI-Experten-Netzwerk

Um die verschiedenen Aktivitäten der Forschung rund um KI zu koordinieren, hat Continental seit 2015 eine zentrale Vorentwicklung für KI-Themen. Das Technologieunternehmen kooperiert mit NVIDIA, Baidu und zahlreichen Forschungsinstituten auf diesem Gebiet wie der Universität Oxford, der Berkeley DeepDrive (BDD) an der University of California, der Technischen Universität Darmstadt, dem DFKI und dem Indian Institute of Technology Madras (Indien). In Budapest (Ungarn) eröffnete der Continental Geschäftsbereich Fahrerassistenzsysteme im Mai 2018 ein Kompetenzzentrum für Deep Machine Learning. Weltweit beschäftigt das Technologieunternehmen derzeit rund 400 Experten mit KI-Know-how. © Continental