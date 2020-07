Merken Gemerkt

Merken

09.07.2020

AVL realisiert zwei Prüfzentren in Deutschland Prüftechnik

Im Auftrag von Bertrandt errichtet AVL als Generalunternehmer zwei Powertrain Solution Centers, eines am Standort Freising bei München sowie eines in Tappenbeck bei Wolfsburg. Die Fertigstellung der beiden Prüfzentren verläuft trotz der Corona-Pandemie planmäßig.

AVL liefert als Generalunternehmer beide Anlagen schlüsselfertig. Jedes der beiden Prüfzentren ist insgesamt so groß wie jeweils zwei Fußballfelder. Das Investitionsvolumen beträgt rund 80 Millionen Euro. Das Projekt reicht von der gesamten Gebäudeplanung über Rollenprüfstände und Werkstattbereiche bis zu den erforderlichen Versorgungseinrichtungen. Neben konventionellen Antrieben mit unterschiedlichen Kraftstoffen können im Bertrandt Powertrain Solution Center auch alternative Antriebskonzepte wie Hybrid- oder Elektroantriebe nach den neuesten gesetzlichen Vorgaben getestet und abgesichert werden. Sie verfügen über Klima-Allradrollen-Prüfstände und jeweils einen Allrad-Rollenprüfstand mit Höhenkammer. In dieser speziellen Kammer können Höhen von 0 bis zu 4.200 m und Sonneneinstrahlungen mit unterschiedlichen Winkeln simuliert werden, um sowohl realitätsnahe Entwicklungstests als auch gesetzeskonforme Tests durchzuführen.

Rollenprüfstand von Bertrandt. © Bertrandt

Die Fertigstellung beider Anlagen verläuft nach Plan

Im Powertrain Solution Center am Standort Wolfsburg konnte der Probebetrieb bereits aufgenommen werden, die Eröffnung ist im Herbst dieses Jahres vorgesehen. Auch die Realisierung des Prüfzentrums in Freising bei München ist trotz massiver Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im Zeitplan: Mit dem Einbringen der letzten Rolle in die Höhenkammer geht auch dieses Prüfzentrum in die Zielgerade.

www.avl.de