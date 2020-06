Merken Gemerkt

29.06.2020

Robert Bosch GmbH: Wechsel in der Geschäftsführung zum Jahresende Personalia

Christoph Kübel und Peter Tyroller scheiden zum 31. Dezember 2020 aus der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH aus. Filiz Albrecht wird zum 1. Januar 2021 Mitglied der Geschäftsführung und verantwortet als Arbeitsdirektorin den Bereich Personal- und Sozialwesen.



Christoph Kübel (60) scheidet zum 31. Dezember 2020 aus der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH aus und tritt in den Ruhestand. Danach wird er sich anderen Aufgaben im Umfeld des Unternehmens widmen, die zeitnah bekanntgegeben werden. Kübel hat seine mehr als 30-jährige Karriere bei Bosch 1986 als kaufmännischer Trainee begonnen. Seit 2012 ist er Geschäftsführer und Arbeitsdirektor mit der Zuständigkeit für das Personal- und Sozialwesen inklusive Leitender Mitarbeiter neben weiteren zentralen Funktionen.

Filiz Albrecht (48) mit Wirkung zum 1. Januar 2021 neu in die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH berufen und zur Arbeitsdirektorin ernannt. © Bosch

Peter Tyroller (62), seit 2006 Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH und bis zum 31.12.2020 zuständig für die Koordination der Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik, tritt zum Jahresende in den Ruhestand.

Die Nachfolge von Christoph Kübel übernimmt Filiz Albrecht (48). Sie wird mit Wirkung zum 1. Januar 2021 neu in die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH berufen und zur Arbeitsdirektorin ernannt. Albrecht leitet derzeit die Zentralabteilung Human Resources bei Bosch und ist zuständig für Leitende Mitarbeiter, Talentmanagement sowie Organisationsentwicklung. Sie ist Diplom-Wirtschaftsjuristin und hält einen Master of Business Administration (MBA). Ihre Laufbahn startete sie in der Automobilzulieferindustrie und war vor ihrem Eintritt in die Bosch-Gruppe im Oktober 2017 unter anderem bei Mann+Hummel tätig, zuletzt als Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin.

Peter Tyroller (62), seit 2006 Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH und bis zum 31.12.2020 zuständig für die Koordination der Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik, tritt zum Jahresende in den Ruhestand. Tyroller war zunächst von 1992 bis 1994 bei Bosch tätig und kehrte 2000 wieder zum Unternehmen zurück – zunächst als Vertriebsleiter im Geschäftsbereich Benzinsysteme, später als Vorsitzender des Bereichsvorstands.

Seit 2013 koordiniert Tyroller die Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik mit den Ländern Australien, China, Indien, Japan, ASEAN-Staaten und Südkorea. Diese Position wird nicht neu besetzt; die Koordination der Geschäfte in der Region wird innerhalb der Geschäftsführung zum 1. Januar 2021 wie folgt geordnet: Dr. Volkmar Denner übernimmt die Verantwortung für die Aktivitäten in China, Dr. Stefan Hartung für Indien. Dr. Markus Heyn ist künftig für die Geschäfte in den Ländern Japan und Südkorea zuständig, während Uwe Raschke die Region Südostasien (ASEAN-Staaten) und Australien verantwortet.

